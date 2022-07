Daniel Maldini sempre più vicino all'Hellas Verona in prestito

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come confermato anche quest'oggi dal Corriere dello Sport, il giovane attaccante rossonero classe 2002 Daniel Maldini, sarebbe vicino al passaggio in prestito all'Hellas Verona. Daniel andrebbe così a provare l'esperienza in un club di Serie A che gli possa garantire maggiori minuti in campo e più continuità. Oggi il calciatore dovrebbe comunque partire con la squadra per la Germania, in occasione dell'amichevole con il Colonia.