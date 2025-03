De Cuyper per il dopo Theo, il Milan c'è: il punto tra costi e volontà del terzino sinistro

vedi letture

Maxim De Cuyper è uno dei calciatori che il Milan sta seguendo con maggiore interesse per la prossima stagione. Non parliamo al momento di un affare in corso: per tempi, perché al Milan deve ancora essere individuata la figura del Direttore Sportivo e poi quella dell'allenatore. Ma il laterale belga classe 2000 che ha impressionato in questa Champions League ed eliminato l'Atalanta è in cima alla lista dello scouting rossonero per il dopo Theo Hernandez, laterale francese che a un anno dalla scadenza del contratto andrà via anche perché oggi la trattativa per il rinnovo del contratto è entrata in una totale fase di stallo.

Nato e calcisticamente cresciuto nel Club Brugge, De Cuyper che dallo scorso giugno è stabilmente entrato nella nazionale belga è legato alla società delle Fiandre da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Idolo della tifoseria, pilastro della squadra che domani tenterà l'impresa sul campo dell'Aston Villa per finire tra le otto regine d'Europa, è calciatore molto legato alla sua attuale società e sicuramente non arriverà alla rottura per andare via.

Però in estate, a 24 anni, i tempi saranno maturi per un suo eventuale addio e per questo sia De Cuyper che il Club Brugge ascolteranno offerte partendo da una valutazione che sarà inizialmente di 15-20 milioni di euro, ma che potrebbe anche crescere. Molto, come sempre, dipenderà dalle offerte che arriveranno. Dai club che si paleseranno. In Premier League diverse società lo stanno seguendo con interesse proprio come il Milan, club che potrà effettivamente tuffarsi sul mercato solo dopo aver risolto un paio di questioni cruciali.