De Ketelaere nella top ten degli acquisti più onerosi della storia del Milan

Il Milan sta per mettere a segno uno dei colpi dell'estate: domani arriva da Bruges Charles De Ketelaere, pronto per visite mediche e firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri per i prossimi 5 anni. Un acquisto cercato e volutamente da allenatore e dirigenti, che hanno trovato un accordo con il Club Bruge sulla base di 32 milioni di euro più 3 di bonus. Se queste cifre verranno effettivamente confermate ufficialmente, e per saperlo bisognerà attendere la pubblicazione del bilancio 22/23, allora il giovane belga entrerebbe nella top ten degli acquisti più onerosi della storia del Milan! Di seguito la classifica, con dati incrociati fra Transfermarkt (in particolare per i calciatori acquistati quando la valuta in Italia era la Lira) e i bilanci ufficiali del club rossonero.

1 - Leonardo Bonucci 42,00

2 - Manuel Rui Costa 41,32

3 - Krzysztof Piatek 38,00

4 - Lucas Paquetá 37,87

5 - Mattia Caldara 36,87

6 - Filippo Inzaghi 36,15

7 - André Silva 34,60

8 - Carlos Bacca 33,30

9 - Charles De Ketelaere 32,00 (+3)

10 - Franck Kessie 32,00.