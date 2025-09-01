Deschamps "annuncia" Rabiot: "Ha sostenuto le visite per firmare con il Milan"

Adrien Rabiot sarà un nuovo calciatore del Milan. Il centrocampista francese ha svolto oggi le visite mediche presso il ritiro della nazionale francese a Clairefontaine dopo che ieri è stato trovato l'accordo totale tra i club e con l'entourage del calciatore stesso. Un affare, in attesa di essere ufficializzato, che però è già stato "annunciato" da Didier Deschamps, CT della Francia, che ne ha parlato questo pomeriggio durante le consueta conferenza stampa di inizio sosta.

Le parole di Didier Deschamps sul trasferimento di Adrien Rabiot: "Adrien Rabiot si unirà a noi questa sera. Ha sostenuto le visite mediche che richiederanno un po' di tempo per consentirgli di firmare per il Milan. A volte non ho tutte le informazioni. Non mi intrometto in quello che succede nei club tra giocatori, allenatore e dirigenti. L'importante è che ci sia un'offerta adatta al giocatore. Quello che è successo è successo, molte persone si sono espresse. Non ho niente contro i club; gestiscono come meglio credono. Adrien ha trovato una via d'uscita. Anche se non era previsto all'inizio della preparazione, questa è la cosa principale".