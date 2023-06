DFB Pokal, l'Eintracht di Kamada sconfitto 2-0 dal Lipsia: 90' per il giapponese

MilanNews.it

L'Eintracht Francoforte di Daichi Kamada, centrocampista giapponese e obiettivo di mercato rossonero che potrebbe aggregarsi al gruppo di Stefano Pioli a parametro zero a partire dal prossimo mese di luglio, è stato sconfitto nella finale di coppa di Germania (DFB Pokal) dal Lipsia per 2-0 (reti di Nkunku e Szoboszlai). Il giocatore nipponico è stato in campo per 90' minuti, dove ha ricoperto per la maggior parte della partita il ruolo di trequartista, abbassandosi poi a centrocampo nei minuti conclusivi.