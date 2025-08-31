Di Marzio: "Al Milan è stato proposto il centrocampista del Leicester Soumaré"
In merito alle ultime novità di mercato, Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di trattative scrive così sugli ultimi movimenti e idee del club rossonero in questa sessione estiva. Le ultime sul calciomercato in entrata del Milan:
"Il Milan continua a lavorare per provare a prendere Adrien Rabiot. Ai rossoneri, nel frattempo, è stato proposto Boubakary Soumaré, centrocampista classe 1999 del Leicester, cresciuto nel settore giovanile del PSG. Soumaré ha indossato anche la maglia del Siviglia in 34 occasioni e quella del Lille in 112, e resta un'opzione per il centrocampo rossonero".
Moretto: "Fatta per Musah all'Atalanta, prestito oneroso con diritto di riscatto, prima di trasferirsi a Bergamo, Musah rinnoverà il contratto con il Milan"
Affare Joe Gomez, oggi la prima offerta a titolo definitivo del Milan: manca ancora l'accordo col giocatore
2 LIVE MN - Fatta per Musah all'Atalanta, Jimenez va al Bournemouth. Primi contatti diretti con l'OM per Rabiot
live mnLIVE MN - Fatta per Musah all'Atalanta, Jimenez va al Bournemouth. Primi contatti diretti con l'OM per Rabiot
Joe Gomez-Milan, da Anfield a San Siro? Il talento non si discute, ma i troppi infortuni restano un rebus pericoloso
Nkunku: "Sono molto contento di essere al Milan. Darò tutto per questo club e per rendere felici i tifosi"
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
