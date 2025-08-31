Di Marzio: "Al Milan è stato proposto il centrocampista del Leicester Soumaré"

In merito alle ultime novità di mercato, Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di trattative scrive così sugli ultimi movimenti e idee del club rossonero in questa sessione estiva. Le ultime sul calciomercato in entrata del Milan:

"Il Milan continua a lavorare per provare a prendere Adrien Rabiot. Ai rossoneri, nel frattempo, è stato proposto Boubakary Soumaré, centrocampista classe 1999 del Leicester, cresciuto nel settore giovanile del PSG. Soumaré ha indossato anche la maglia del Siviglia in 34 occasioni e quella del Lille in 112, e resta un'opzione per il centrocampo rossonero".