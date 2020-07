Di Marzio: "Al Milan nessuno ha contattato Ibra per parlare di futuro"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Calcio Show L'Originale, ha parlato così del futuro di Ibrahimovic: "Ha detto la verità, nessuno del Milan lo ha contattato per parlare del futuro. Quando fu preso a gennaio in quel momento Maldini e Boban lì gli proposero di fare un anno e mezzo, ma la società decise per i sei mesi con la proposta di parlare a fine stagione. È molto legato a Pioli e Maldini, ma non discrimina Rangnick. Lo stesso Rangnick non ha detto alla proprietà di non volere Ibra, è una scelta che dovranno fare insieme".