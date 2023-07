Di Marzio - Ballo-Touré tra Fulham e Bologna: ecco le offerte per il terzino

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe ricevuto due offerte per Fode Ballo-Touré. La prima viene dal Fulham: trasferimento a titolo definitivo ad una cifra vicina ai 4 milioni di euro, sarebbe la soluzione prediletta dal Milan. Il Bologna, d'altro canto, mette sul piatto un prestito con diritto di riscatto: il giocatore sembrerebbe gradire la permanenza in Italia.