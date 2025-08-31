Di Marzio: "Gomez ha aperto al trasferimento. Trattativa non facile"
Il Milan ha ufficialmente avviato i contatti con il Liverpool per Joe Gomez, difensore classe 1997. Quello dell'inglese è sicuramente uno dei nomi in lista per andare a sistemare la difesa, ma anche quello per cui la trattativa è più avanzata.
Riporta il collega Gianluca Di Marzio che Gomez ha dato massima apertura al trasferimento al Milan, ma si attende la risposta del Liverpool all'offerta presentata già nella giornata di ieri. Esattamente come per Akanji, però, va fatto un forzo per lo stipendio del calciatore, che in Inghilterra percepirebbe circa 5 milioni di sterline a stagione.
A fronte di questo la trattativa non è semplice ma continua, nella speranza di trovare un punto di incontro.
