Di Marzio: "Higuaín-Chelsea e Piatek-Milan a fuoco lento, il Genoa aspetta l'offerta giusta"

Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, il collega Gianluca Di Marzio ha parlato così della situazione di mercato in casa rossonera: "Oggi è stata una giornata in stand by per la situazione Higuaín, tutto a fuoco lento per Higuaín-Chelsea e Piatek-Milan. In Polonia hanno scritto di un affare concluso ma a noi non risulta ancora dopo aver fatto le nostre verifiche. Bisogna però registrare l'apertura del Genoa tramite le parole di Perinetti. Qualora dovesse arrivare l'offerta indecente di acquisto definitivo di 40 milioni più bonus, non prestito con diritto, allora se ne potrebbe realmente parlare. Anche, eventualmente, con un prestito con obbligo di riscatto. Il Milan ora deve far sapere al Genoa se ha intenzione di arrivare a queste cifre con questa formula, al tempo stesso Juventus e Chelsea stanno continuando a parlare per trovare una soluzione per l'argentino".