Intervenuto a Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così della possibile operazione Paqueta-Lione: "Il Lione potrebbe proporre al Milan Depay nell’eventuale operazione Paquetá. Il Milan lo seguiva da tempo, ma con un Ibra che non vuole mai stare in panchina non so se il Milan vorrà un altro attaccante".