Di Marzio: "Il Milan aveva l'accordo col Liverpool e Joe Gomez era pronto ad arrivare in Italia, i Reds però hanno deciso di non autorizzare il trasferimento"
MilanNews.it
In merito alla trattativa tra il Milan e il difensore inglese Joe Gomez del Liverpool, il giornalista Gianluca Di Marzio riporta così sul proprio sito web le ultime notizie, che non sorriderebbero ai rossoneri. Infatti, l'affare tra il Milan e il difensore dei Reds sembrerebbe essere vicino a saltare definitivamente.
Di Marzio su Joe Gomez
"Il Milan aveva l'accordo con il Liverpool e il giocatore era pronto a partire per Milano. Il Liverpool però, non ha autorizzato il trasferimento e il Milan ora molla la presa perché non avrebbe i tempi necessari per le visite mediche".
