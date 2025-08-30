Di Marzio: "Il Milan insiste per Rabiot: intensificati i contatti"

Non tramonta il sogno Adrien Rabiot per il Milan e per Massimiliano Allegri, principale sponsor del centrocampista francese che gioca oggi all'Olympique Marsiglia e che nutre dubbi sul suo futuro, specialmente dopo la lite con un compagno al termine della prima giornata di campionato. I rossoneri tentano l'affondo per il calciatore in queste ultime ore di calciomercato, che si concluderà alle ore 20 di lunedì 1° settembre. Non sarà semplice visto l'obbligo anche di passare dalla madre-agente Veronique, un osso duro.

Gianluca Di Marzio, sul suo sito, riporta queste indiscrezioni: "Il Milan continua a insistere per Adrien Rabiot. Nelle ultime ore la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti per provare a capire la reale fattibilità dell’operazione, che resta complessa soprattutto dal punto di vista economico. Il club sta infatti lavorando a una verifica approfondita dei costi complessivi: non solo il cartellino, ma anche le richieste di ingaggio del centrocampista francese e le commissioni da corrispondere agli intermediari coinvolti".