Di Marzio: "Il Milan non ha assolutamente mollato Sanches. Su Ziyech..."

Intervenuto su Sky Sport durante "Calciomercato - L'Orignale", Gianluca Di Marzio ha parlato così della situazione tra Milan e Lille per Renato Sanches: "C’è da capire se, nel momento in cui verrà raggiunta l’intesa per De Ketelaere il Milan andrà avanti anche per Ziyech o se preferirà aspettare qualche altra uscita. Poi c’è il discorso relativo a Renato Sanches, il Milan non ha assolutamente mollato forte di un’alleanza con il Lille: il Lille preferisce darlo al Milan mentre il giocatore continua a flirtare con il PSG perché dà più soldi d’ingaggio e più soldi al procuratore. Bisognerà capire se alla fine questa resistenza del Lille, che vuole darlo al Milan, premierà i tentativi di Maldini e massara che vanno avanti su Renato Sanches da quasi un anno”.