Di Marzio: "Il Milan ragiona con la Roma sullo scambio Dovbyk-Gimenez"

Intervenuto così sul proprio sito web, il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’attualità del Milan in chiave mercato estivo. Proprio in queste ultime ore, la situazione in ottica Milan sarebbe "esplosa" Con continui colpi di scena soprattutto in attacco. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

Di Marzio: "Il Milan ragiona con la Roma sullo scambio Dovbyk-Gimenez, da capire la vera fattibilità dell'operazione nelle prossime ore, ma continui contatti tra entrambe le società". Ora sarà da capire se la Roma, oltre ai giocatori, darà l’ok, in un'operazione che però, non è semplice perche Santiago Gimenez vuole restare al Milan.