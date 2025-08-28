Nkunku al Milan, Moretto: "Domani la firma del contratto con i rossoneri"

vedi letture

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così con un post sul proprio account "X" In merito alla situazione legata a Christopher Nkunku, nuovo giocatore vicino alla firma col Milan. Infatti, è proprio di questo che si tratta. "Nkunku al Milan, domani la firma". Così scrive Moretto sui propri canali social, a conferma del fatto che i rossoneri vogliono chiudere nel breve tempo possibile per il nuovo attaccante francese.

Attaccante duttile e di movimento

Nkunku non è un vero numero nove, anche se per ora i migliori gol e momenti sono stati in Germania col Lipsia, dove in 172 presenze ha messo a segno 70 gol e 56 assist. Ma lo abbiamo detto, non è un vero attaccante, uno alla Gimenez per dirci. Nel corso della sua carriera ha giocato con Lipsia, PSG e Chelsea ma senza mai convincere davvero da numero nove (39 partite e 12 gol). Molto meglio come esterno o trequartista, dove ha saputo fare gol e assist incidendo prepotentemente a Lipsia, in Germania con 37 gol da seconda punta e 28 da trequartista. Sarà interessante, qualora dovesse concrettizarsi la trattativa col Milan dove mister Allegri intenderebbe inserirlo. Se insieme o al posto di Leao, se in un altro modulo magari in un 4-3-3 con Pulisic, Rafa e proprio lui come falso nove. Ipotesi oggi, certezze (forse) un domani.