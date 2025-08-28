Mercato Milan, il punto di Marchetti: "Vlahovic, Dovbyk, Nkunku, Embolo per il 9. Rabiot-Fabbian in mezzo. Dietro piace Akanji"

Luca Marchetti, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul calciomercato del Milan: "Il Milan è in piena riflessione. Non si tratta solo di aggiustare la rosa, ma di scegliere la direzione tecnica da dare al gruppo di Allegri e rimette in discussione anche l’operazione praticamente conclusa di Harder dallo Sporting Lisbona. Pista che si è complicata: il club portoghese infatti non ha liberato subito il giocatore perché voleva prima trovare un sostituto (Ioannidis che a questo punto resta bloccato al Panathinaikos, che a sua volta aveva pensato a Taremi) e nel frattempo il Milan ha rivisto le proprie convinzioni dopo un confronto in società anche con Allegri. Ecco perché tornano d’attualità alcuni nomi già trattati in passato come quello di Vlahovic, profilo che continua a stuzzicare il Milan, o Dovbyk della Roma. O anche Embolo del Monaco. Quello su cui il Milan si è mosso di più è Nkunku del Chelsea. Con l’entourage c’è già un’intesa di massima, segnale che il gradimento reciproco è forte, ma il passo decisivo sarà capire se il Milan intende davvero affondare un colpo da 30-40 milioni a titolo definitivo. Non è una decisione banale, perché significherebbe cambiare la struttura stessa del reparto offensivo.

Sul centrocampo il sogno Rabiot si allontana: l’intenzione del francese, al momento, è di restare al Marsiglia, e al momento non si vedono spiragli. Più realistica, anche se ancora complessa, la strada che porta a Fabbian, per cui però il Bologna non apre.

In difesa invece piace molto Akanji, profilo internazionale che potrebbe garantire esperienza e qualità, ma resta da capire la fattibilità economica dell’operazione. Per Kim, invece, non ci sono margini. In uscita, Musah interessa moltissimo all’Atalanta (da capire come strutturare l’operazione), ma non partirà senza sostituto. Su Alex Jimenez, invece, ci sono Como e Roma: i rossoneri dovranno decidere se aprire a un prestito con diritto, al momento la scelta non è stata fatta".