Pedullà su Bennacer: "In giornata nuovi contatti col Bologna, ma il centrocampista è apprezzato anche dalla Juve di Tudor"

vedi letture

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato ha scritto così riguardo alla situazione, sempre in evoluzione del mercato del Milan. In particolare, questo il punto sul futuro di Ismael Bennacer, sempre più in procinto di lasciare il Milan per restare in Serie A.

"Nella giornata odierna ci sono stati nuovi contatti col Bologna, ma il centrocampista è apprezzato anche dalla Juve di Tudor. Vedremo quali e se ci potranno essere dei margini anche con i bianconeri".