Di Marzio: "Il Milan sta cercando un difensore ma non è facile trovarlo in prestito"

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 nel corso del Club e ha parlato delle strategie di mercato del Milan per questa finestra invernale. Le sue parole sui movimenti del Diavolo: "Il Milan sta cercando un difensore che possa aumentare il tasso qualitativo. Non è facile trovarlo in prestito, fino a questo momento non lo ha trovato ma resta vigile perché nelle ultime due settimane di mercato nascono delle opportunità. Per adesso situazione di standby e dipende anche dal sistema di gioco. L'esigenza era trovare il centravanti e il Milan in questo è stato bravissimo: è arrivato prima ancora che iniziasse il mercato".



Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

MILAN-LECCE 1-0

Marcatori: 76’ Fullkrug

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.