Di Marzio: "Il Milan vuole fare Simakan e spera che lo Strasburgo scenda. L’alternativa è Kabak"

Nel corso di "Calciomercato L'Originale", Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa del Milan con lo Strasburgo per Mohamed Simakan. I rossoneri non vorrebbero alzare l'offerta di 15 milioni più bonus per il difensore classe 2000, ma i francesi non sembrerebbero intenzionati a scendere dai 20 richiesti. Il club meneghino vuole chiudere l'affare - in caso di esito negativo l'alternativa è Kabak.