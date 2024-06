Di Marzio: "Interessamento concreto dello United per Zirkzee. Milan su Dovbyk"

Intervenuto così a Sky Sport, questo l'interessante aggiornamento sul mercato dal Milan in diretta da Gianluca Di Marzio su Sky nella trasmissione Calciomercato - L'Originale. Le ultime su Zirzkee e l'interesse di un club inglese:

"La notizia di oggi riguarda l'interesse concreto del Manchester United per Zirkzee, se gli inglesi dovessero accontentare le richieste del'agente dell'olandese, ci sarebbe poco da fare. Il Milan, così come anche Ibrahimovic, vogliono mantenere la propria linea, e 15 milioni di commissioni sono giudicati eccessivi, quindi i rossoneri sono in stand-by su Zirkzee e sta valutando altri nomi, come quello di Artem Dovbyk, però l'interesse del Manchester United per Zirkzee è adesso concreto".