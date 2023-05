Di Marzio: "Leao firma e anche a breve: da giovedì in poi ogni giorno sarà buono per arrivare all'accordo totale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato così della situazione tra Milan e Leao per il rinnovo del portoghese: “Firma e anche a breve. Io credo che non siano mai stati così vicini come negli ultimi giorni. È chiaro che adesso la società ha la testa alla partita di domani sera com’è normale che sia, ma nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri molto positivi e quindi credo che dopo la partita, da giovedì in poi, ogni momento sarà buono per arrivare all’accordo definitivo, totale.

È solo questione di tempo e poi Leao rinnoverà, io non ho mai avuto dubbi, anche nei momenti più difficili ho sempre parlato di serenità e grande fiducia perché era la volontà di Leao quella di rimanere e del Milan di accontentarlo. Poi c’erano situazioni pregresse che andavano risolte, come la rivendicazione dello Sporting, ma tutte le parti in causa si sono adoperate e si stanno adoperando per risolvere gli ultimi dettagli affinché Leao possa, prestissimo, rinnovare con il Milan”.