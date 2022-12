Di Marzio: "Leao, la multa complica i piani. Cercherà di ottenere l'ingaggio più alto possibile"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione riguardante la trattativa per il rinnovo di contratto di Rafael Leao: "Credo che la multa complichi il piano del Milan. La volontà è un discorso diverso, lui vuole rimanere ma ha bisogno di monetizzare il più possibile da questa situazione affinché possa permettersi di pagare lui questo debito da 19 milioni di euro, e per farlo cercherà di avere l’ingaggio più alto possibile. È chiaro che riuscire a pareggiare gli ingaggi che oggi propongono dalla Premier è praticamente impossibile per i nostri club, non solo per il Milan. Quindi il Milan dovrà fare uno sforzo importante e anche Leao dovrà cercare di capire che rimanere ancora al Milan, al di la dell’aspetto economico, potrà servirgli per crescere ancora di più e magari andare a guadagnare molto di più negli anni successivi anche negli altri club: pazientare ancora un po’ per cercare di avere anche lui il timing giusto per andare in un top club di Premier”.