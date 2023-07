Di Marzio: "Milan e Chelsea discutono i bonus per Pulisic per trovare l'intesa"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, Christian Pulisic, attaccante del Chelsea, è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan: le parti stanno infatti discutendo i bonus sulla cifra di circa 20 milioni di euro. I due club sono d'accordo e adesso si sta definendo l'entità e il numero di bonus, per avere l'accordo e l'intesa totale tra le parti. Una volta raggiunta l'intesa, il Milan potrà poi organizzare l'arrivo del giocatore americano a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.