Di Marzio: "Milan, ottimismo per Onana. Domani gli agenti a Bordeaux per provare a chiudere"

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato L'Originale su Sky Sport 24, il Milan avanza forte su Onana, mediano classe 2000 del Bordeaux. Il centrocampista oggi contro il Grenoble non era neanche in panchina, domani gli agenti del giocatore saranno a Bordeaux per provare a chiudere l’operazione. Il Milan proverà a fare un’offerta di prestito con diritto di riscatto, ma sono pronti a fare anche un’offerta a titolo definitivo da 5-6 milioni di euro. Il Bordeaux ne chiede 10, ma ha alcune difficoltà economiche che non gli permettono di fare mercato in entrata ed è per questo che potrebbero accettare un’offerta del genere. L’alternativa è Vranck del Wolfsburg ma c’è ottimismo per Onana.