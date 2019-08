Di Marzio: "Milan, su Laxalt irrompe anche il Torino"

Il futuro di Diego Laxalt è ancora tutto da decifrare. L'esterno classe 1993, che nell'ultima stagione è partito titolare solo sei volte in campionato, piace a molti. Su di lui c'è da tempo l'Atalanta, con Gasperini che insiste per averlo nell'attesa che si raggiunga l'accordo sull'ingaggio. Occhio però anche al Torino, che irrompe nella trattativa per l'uruguaiano e che ha già avuto i primi contatti con il suo agente nelle ultime ore. Anche i granata ci proveranno per l'esterno del Milan, tanto che in giornata è previsto un colloquio con i rossoneri. Il procuratore di Laxalt è atteso poi mercoledì nella sede del Milan per fare il punto della situazione. Per il Torino importante sarà l'esito dei playoff di Europa League contro il Wolverhampton, perché un'eventuale qualificazione potrebbe dare una bella spinta alla trattativa.