Di Marzio: "Non ci sono grandi margini di permanenza per Ibra al Milan. Per Tonali c'è tanta concorrenza"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione di Ibrahimovic e di Tonali. Queste le sue parole: "Non mi piace fare percentuali. Credo che per Ibrahimovic non ci siano grandi margini di permanenza, addirittura in Svezia si parla di un Ibrahimovic che possa giocare nell'Hammarby. Io non credo che rimanga al Milan ma è una scelta reciproca sia della società che del giocatore. Per quanto riguarda Tonali è un profilo giusto per il Milan ma la concorrenza è spietata da parte di molte società. Anche all'estero c'è il Real Madrid sul giocatore."