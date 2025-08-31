Di Marzio: "Ottimismo per Gomez al Milan. Si aspetta che il Liverpool chiuda per Guehi"


Calciomercato Milan
di Gaetano Mocciaro

Il Milan non si ferma a Rabiot. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Joe Gomez dovrebbe essere liberato dal Liverpool non appena il club chiuderà per il difensore, individuato in Marc Guéhi del Crystal Palace. Qualora l'affare dovesse andare in porto, Gomez firmerà per il Milan. C'è ottimismo per la buona riuscita dell'affare.

Nel pomeriggio alcune notizie sul giocatore avevano preoccupato, poiché nel corso di Liverpool-Arsenal il difensore dei reds Ibrahima Konaté ha abbandonato i campo al 79', lasciando posto proprio a Gomez. In realtà il problema del francese dovrebbe essere meno serio del previsto.