Di Marzio: "Rabiot sempre più vicino al Milan: l'accordo col Marsiglia verrà definito dopo la partita dell'OM"

Oggi alle 20:48
di Antonello Gioia

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso su X sulla trattativa per Adrien Rabiot al Milan: "Rabiot e il Milan sono sempre più vicini. L'accordo tra club verrà definito dopo la partita del Marsigilia, mentre col giocatore si sta andando avanti per un contratto di 4 anni".