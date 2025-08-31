Di Marzio: "Rabiot sempre più vicino al Milan: l'accordo col Marsiglia verrà definito dopo la partita dell'OM"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, si è così espresso su X sulla trattativa per Adrien Rabiot al Milan: "Rabiot e il Milan sono sempre più vicini. L'accordo tra club verrà definito dopo la partita del Marsigilia, mentre col giocatore si sta andando avanti per un contratto di 4 anni".