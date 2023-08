Di Marzio su Taremi: "Il Porto ha cambiato le condizioni all'ultimo, si continua a trattare"

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Calciomercato - L'originale sull'affare Taremi-Milan, confermando le notizie delle ultime ore: "Il Porto, al momento in cui la mail del Milan con l'offerta formale è arrivata a destinazione, ha cambiato alcune delle condizioni. Non è ancora chiuso l'affare, c'è stato un rallentamento ma si continua a trattare per trovare una quadra, anche velocemente. Anche in questo momento mentre parliamo la dirigenza è in sede a Casa Milan per sbloccare la trattativa".