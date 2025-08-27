Di Marzio su Vlahovic: "Da parte sua per ora non c’è mai stata totale apertura nel voler lasciare la Juventus"

vedi letture

La situazione del Milan e del suo mercato estivo resta in continua evoluzione, giorno dopo giorno, ora dopo ora. Sfumato Conrad Harder, la dirigenza rossonera sarebbe intenzionata a voler affondare per un altro centravanti, e quindi nuovo obiettivo di mercato per il reparto offensivo di Mister Allegri.

Il noto giornalista ed esperto di trattative, Gianluca Di Marzio ribadisce così la volontà (ad oggi) di Dusan Vlahovic: "Il il giocatore serbo lo sappiamo, è in uscita dalla Juve e molto ad Allegri. Da parte dell’attaccante però, non c’è mai stata totale apertura nel voler dire addio alla Juventus, almeno in questa sessione estiva di mercato".