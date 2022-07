Di Marzio sull'incontro Milan-Tottenham: "Non solo per Tanganga, ma anche per esuberi come Reguilon e Ndombele"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha raccontato i retroscena dell'incontro andato in onda in giornata tra la dirigenza del Milan e Fabio Paratici, ds del Tottenham: "Non solo Tanganga tra i temi dell'incontro, ma anche altri esuberi come ad esempio Ndombele e Reguilon che non fanno parte del progetto di Conte".