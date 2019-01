Di Marzio: "Zapata vorrebbe rinnovare con il Milan ma c'è l'offerta del Fenerbache"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport Calciomercato, ha parlato di Cristian Zapata: “Offerta non solo per prenderlo a scadenza di contratto ma subito. Il Fenerbache ha parlato con l’agente di Zapata ma il Milan non vuole cederlo subito ma ancora i rossoneri non hanno proposto una concreta ipotesi di rinnovo. Zapata vorrebbe rinnovare ma alle stesse condizioni proposte dal Fenerbache, due anni alle stesse cifre attuali”