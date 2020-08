Di Stefano: "Il Milan inizia davvero a pensare a Tonali. Si stanno studiando le formule"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'inserimento del Milan per Sandro Tonali: "Il Milan inizia davvero a pensarci sul serio, si era inserito nella crepa quindici giorni fa con dei contatti. L'Inter ha più disponibilità economica ma è stata bloccata da due eventi, la finale di Europa League e quello che è successo con Antonio Conte. Il Milan nonostante questi due avvenimenti siano finiti è ancora lì, è vivo ed è presente, sta cercando di capire il tipo di formule e di cifre. Sarebbe la certificazione del progetto Milan, non solo di presente e prospettiva ma anche altamente rivendibili, e Tonali coincide con tutte queste caratteristiche. Il Milan ci sta pensando sul serio, poi se l'Inter domani si presenta e mette sul piatto 35 milioni allora i rossoneri non avrebbero più opportunità, ma continuano a crederci. Il Milan in generale sta cercando di fare qualcosa interessante in tempi rapidi".