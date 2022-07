Di Stefano: "La chiusura per De Ketelaere potrebbe avvenire tra venerdì e sabato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto a Sky Sport, Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulla trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere. Ecco le sue dichiarazioni; "Secondo me è sempre più vicino. L'incontro di oggi è stato propedeutico alla chiusura del contratto, che probabilmente non averrà domani, ma tra venerdì e sabato. Il giocatore è sempre più vicino al Milan per tre diverse ragioni: perché ha scelto il Milan, perché i rossoneri hanno messo sul piatto tanti milioni di euro (non i 35 richiesti dal Bruges, ma qualcosa di vicino) e per il motivo del viaggio. Il Milan oggi cercava dal Bruges la ragione per andare avanti in questa trattativa. C'è un'apertura totale da parte della società belga, bisogna trovare la quadra economica. Il tempo tecnico, con il fondo Elliott, è un po' più lento. Magari Maldini e Massara hanno parlato con Gazidis, con la società e con Furlani per aggiornarli sull'operazione. Si attende l'offerta/la mail definitiva. L'obiettivo è quello di avere il giocatore nel ritiro austriaco della prossima settimana. Pollice verso l'alto, ma nel calciomercato può succedere di tutto. La strada però sembra ampiamente spianata".