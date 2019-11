Di Stefano su Ibra: "Servirebbe al Milan, sia a livello tecnico sia nello spogliatoio"

Da Milanello, su Zlatan Ibrahimovic, ha parlato Peppe Di Stefano in diretta a Sky Sport 24: “Serve un po’ d’esperienza nel Milan. Ci sono giocatori di qualità, magari in prospettiva, ma il problema dei rossoneri è la tenuta mentale perché dal 75’ in poi crolla e ha perso un sacco di punti. Il Milan non ha quella malizia e un giocatore come Ibrahimovic farebbe crescere i giocatori in spogliatoio e dare qualcosa in più anche a livello tecnico. Ancora oggi, Ibra potrebbe dare ancora qualcosa”.