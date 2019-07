Djalo, dopo 6 mesi può essere già addio

Thiago Djalo, difensore del Milan arrivato in Italia a gennaio scorso per rinforzare la Primavera di mister Giunti, retrocessa a fine stagione, potrebbe già dire addio ai rossoneri. Infatti nell’affare che dovrebbe portare Rafael Leao in rossonero, il Lille ha messo gli occhi su Djalo che viene valutato circa 5 mln di euro. Il Milan realizzerebbe anche un’importante plusvalenza con il suo trasferimento in Francia.