Dopo Nkunku il Milan ha valutato anche le opzioni Fofana e Badiashile dal Chelsea

L'asse Milano-Londra, sponda Chelsea, è da sempre una delle più calde nel calciomercato. Dal gennaio 2021 in poi sono arrivato a Milano ben 5 giocatori dei Blues: Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Joao Felix e per ultimo, in ordine cronologico, Christopher Nkunku.

Questa lista si sarebbe potuta aggiornare ancora, visto che secondo La Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe valutato le soluzioni Wesley Fofana e Benoit Badiashile per la difesa. Mentre il primo è stato bloccato da Enzo Maresca dopo il grave infortunio di Cowill, il secondo, ex Monaco, non convincerebbe a pieno per la tenuta fisica visto che starebbe ancora in infermeria.