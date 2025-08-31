Dopo Nkunku il Milan ha valutato anche le opzioni Fofana e Badiashile dal Chelsea
MilanNews.it
L'asse Milano-Londra, sponda Chelsea, è da sempre una delle più calde nel calciomercato. Dal gennaio 2021 in poi sono arrivato a Milano ben 5 giocatori dei Blues: Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Joao Felix e per ultimo, in ordine cronologico, Christopher Nkunku.
Questa lista si sarebbe potuta aggiornare ancora, visto che secondo La Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe valutato le soluzioni Wesley Fofana e Benoit Badiashile per la difesa. Mentre il primo è stato bloccato da Enzo Maresca dopo il grave infortunio di Cowill, il secondo, ex Monaco, non convincerebbe a pieno per la tenuta fisica visto che starebbe ancora in infermeria.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Ramazzotti: "Il Marsiglia, visto il fattaccio e i problemi creati, non ha molta voglia di fare sconti a Rabiot"
Le più lette
Primo Piano
Nkunku: "Sono molto contento di essere al Milan. Darò tutto per questo club e per rendere felici i tifosi"
live mnLIVE MN - Jimenez al Bournemouth, Musah all'Atalanta. Primi contatti diretti con l'OM per Rabiot
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com