DS Como: "Luka Romero? Ce lo auguriamo, ci stiamo lavorando"

Nel corso del consueto appuntamento serale dedicato al calciomercato, negli studi televisivi di Sportitalia, come si legge sul portale pianetaserieb.it, è intervenuto il Direttore Sportivo del Como Carlalberto Ludi, che ha parlato della situazione inerente alla panchina, con Osian Roberts chiamato a rimpiazzare Cesc Fabregas, non ancora in possesso del patentino per poter allenare: "La deroga di Fabregas è scaduta il 23 dicembre con la gara contro il Palermo, ma è centrale nel progetto tecnico. Oggi l’allenatore per la procura è Roberts ma Fabregas resta al centro del nostro progetto tecnico per il futuro. Non ho mai espresso un giudizio su di lui. Siamo la società più ricca ma non abbiamo più soldi degli altri, la differenza la fa la programmazione".

E il discorso si sposta poi al mercato. Perché, tra i rumors emersi, c'è una trattativa con il Milan per portare in riva al lago Luka Romero, che in rossonero sta trovando poco spazio ma è un elemento gradito al già citato Fabregas. Su questo, conferme da parte di Ludi: "Romero al Como? Ce lo auguriamo, ci stiamo lavorando".