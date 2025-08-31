È fatta per Alex Jimenez al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto

Alex Jimenez si appresta a diventare un nuovo calciatore del Bournemouth in queste ultime ore di calciomercato. Come anticipato anche da MilanNews.it, nonostante i tentativi di Roma e Como lo spagnolo ha sempre dato priorità alla destinazione inglese, venendo alla fine accontentato anche perché nella notte è stato raggiunto un accordo verbale con il Milan per il suo trasferimento.

Con il più classico degli 'Here We Go' il collega Fabrizio Romano ha annunciato Alex Jimenez al Bournemouth, precisando anche alcuni dettagli dell'operazione, come ad esempio il fatto che il classe 2005 si trasferirà in Premier League con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, e lo stipendio sarà interamente coperto dalle Cherries.

In tutto questo il Real Madrid ha approvato l'operazione Jimenez riuscendo a mantenere la clausola di recompra già presente nell'accordo precedente con il Milan.