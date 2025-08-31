Musah all'Atalanta, domattina le visite mediche. Prestito oneroso con diritto di riscatto

di Gaetano Mocciaro

Aggiornamenti sul trasferimento di Yunus Musah all'Atalanta che arrivano da Gianluca Di Marzio: lo statunitense è atteso domattina per le visite mediche. L'affare si chiude per 4 milioni di euro di prestito oneroso, 26 milioni di diritto di riscatto e il 10% sulla futura rivendita.

22 anni, Musah lascia il Milan dopo due anni nei quali ha raccolto 82 presenze, con 5 assist. La sua ultima partita lo scorso venerdì contro il Lecce, dove ha giocato titolare come esterno destro nel 3-5-2.