Rabiot al Milan: il centrocampista sosterrà le visite mediche in Francia

Convocato da Didier Deschamps per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026, Adrien Rabiot non si recherà a Milano per visite mediche e firma del contratto che lo legherà al Milan. Il centrocampista sosterrà le visite mediche al centro sportivo di Clairefontaine per avere l'idoneità sportiva e legarsi ai rossoneri. In ritiro, Rabiot troverà il futuro compagno di squadra Mike Maignan.

30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi. Una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Termina dopo un solo anno la sua avventura al Marsiglia, con 32 presenze e 10 reti. Torna da Massimiliano Allegri che è il tecnico che l'ha impiegato maggiormente, 127 volte e col quale ha segnato più reti (16).