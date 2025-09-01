Loftus-Cheek, gol e record. Solo Tomori ha fatto meglio di lui in questa statistica

Loftus-Cheek, gol e record. Solo Tomori ha fatto meglio di lui in questa statisticaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:48News
di Niccolò Crespi
fonte acmilan.com

Vittoria meritata del Milan, che segna due gol e se ne vede annullare altrettanti. Partita in crescendo dei rossoneri, dopo una prima mezz'ora sottotono, gol annullato a Gabbia (sul quale c'è qualche dubbio) a parte. Anche Gimenez si vede strozzare l'urlo in gola, poi Loftus-Cheek di testa su punizione di Modric la sblocca. Pulisic, entrato a partita in corso, si conferma bestia nera dei salentini segnando il suo 5° gol in 4 partite. Esordio per Ricci, così come il giovane olandese Balentien, che solo 8 giorni fa firmava per il Milan Futuro. Ora ultimi giorni di mercato, poi si torna fra due settimane contro il Bologna.

Queste sono le statistiche salienti relative al match:

50ª presenza di Ruben Loftus-Cheek in Serie A: nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), tra i giocatori inglesi, solamente Fikayo Tomori (131) ha disputato più match di lui con il Milan nel massimo campionato.