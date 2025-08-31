È stato nuovamente proposto al Milan Merih Demiral

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale in queste ultime ore di calciomercato, come confermato ai microfoni di DAZN anche dal direttore sportivo Igli Tare. Non è dunque un caso che nella giornata di ieri la dirigenza rossonera ha fatto un tentativo concreto per Manuel Akanji, fallendolo perché il difensore svizzero ha rifiutato la destinazione.

Le soluzioni di certo non mancano, anche il Milan si sarebbe subito messo alla ricerca di alternative, come ad esempio Joe Gomez del Liverpool, al momento il preferito di tutto dalle parti di Casa Milan. L'inglese non è però l'unico nome in lista, visto che stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport sarebbe stato nuovamente proposto al Milan Merih Demiral, ex Atalanta e Juventus, oggi all'Al-Ahli, in Arabia Saudita, con un contratto in scadenza nel giugno 2026.