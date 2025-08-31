Marsiglia ko contro il Lione di Fonseca. L'escluso Rabiot ora è pronto per il Milan

Il Marsiglia ha perso contro il Lione di Paulo Fonseca, in una partita valida della terza giornata di Ligue 1. La decide un'autorete di Balerdi a due minuti dalla fine.

Assente Adrien Rabiot, escluso dal tecnico Roberto De Zerbi per motivi disciplinari. Il francese è stato coinvolto in una rissa al termine della partita persa contro il Rennes due settimane fa, cosa che ha portato all'allontanamento del compagno di squadra Rowe, acquistato dal Bologna. Rabiot ora è destinato a trasferirsi al Milan. Il centrocampista è pronto a firmare un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi. Una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%.