È il Milan il club che può fare più sul serio per Vlahovic secondo Sky

vedi letture

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, è il Milan il club che può fare più sul serio per Vlahovic. Esiste uno scenario in cui il serbo può rimanere alla Juventus, ma il Milan è il club che nelle ultime due settimane ha mosso i passi più concreti, poi bisognerà vedere se il giocatore sceglierà di andare, se si troverà un accordo e quant'altro in questi ultimi giorni, ma il Milan è la squadra che al momento si è mossa in modo serio per lui.