È il Milan il club che può fare più sul serio per Vlahovic secondo Sky
MilanNews.it
Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, è il Milan il club che può fare più sul serio per Vlahovic. Esiste uno scenario in cui il serbo può rimanere alla Juventus, ma il Milan è il club che nelle ultime due settimane ha mosso i passi più concreti, poi bisognerà vedere se il giocatore sceglierà di andare, se si troverà un accordo e quant'altro in questi ultimi giorni, ma il Milan è la squadra che al momento si è mossa in modo serio per lui.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Okafor-Leeds, Moretto: "Ancora leggera distanza per la cifra finale, ma si potrebbe chiudere tra i 18 e 20 milioni di euro"
Una punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessionidi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Ricci: "Io di Pisa, Allegri di Livorno, il suo secondo di Lucca: una triade toscana che fa molto ridere. Grande affinità col mister"
Primo Piano
Luca SerafiniQualche domanda di Ferragosto. Perché Leoni è meglio di De Winter? Chi preferire tra Vlahovic e Hojlund? I rossoneri sono da scudetto? "A volte il vincitore...", lo disse Nelson Mandela o Jim Morrison?
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com