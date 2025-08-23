Passerini su Boniface: "Il Milan deve decidere se confermare l'affare, rinegoziarlo o chiudere tutto"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sull'affaire Boniface: "Il Milan si è preso ore per decidere. Boniface ha finito le visite mediche, ma, siccome il Milan non è convinto dei risultati al ginocchio, rotto due volte negli anni scorsi, ci si è presi un po' di tempo per prendere la scelta finale. Bisogna decidere se concludere l'affare alle cifre precedentemente pattuite, oppure non fare niente, oppure di rinegoziare l'affare magari con un prestito gratuito e un riscatto più basso, anche perché il Milan si accollerebbe un rischio tesserando il giocatore. Comunque, si stanno tenendo vive le altre opzioni per l'attacco, perché le condizioni di Boniface non garantiscono la tenuta ad alto livello per un numero ragionevole di partite".

LE ULTIME DA FABRIZIO ROMANO

Fabrizio Romano, giornalista e noto esperto di trattative ha parlato così sul suo canale Youtube degli ultimi sviluppi di mercato in casa Milan. Dalla delicata situazione di Victor Boniface al ritorno di fiamma per il giovane Conrad Harder. Queste le sue dichiarazioni:

Su Harder: "Il Milan ha ripreso i contatti con lo Sporting per Conrad Harder nelle ultime 24 ore, discutendo anche le condizioni di un possibile accordo. Il giovane attaccante però attira anche l'interesse della Premier League".

La situazione Boniface: "Nel frattempo, Boniface ha completato le visite mediche e la decisione del Milan sul ginocchio è prevista per le prossime 24 ore".