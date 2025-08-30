Embolo ha un accordo con una club ma aspetta a dare l'ok: i motivi

Breel Embolo è uno dei nomi che, nel corso di questa lunga estate di calciomercato, è stato accostato ed è sulla lista del Milan come possibile rinforzo in attacco. Il centravanti svizzero, che è in uscita dal Monaco, è stato sondato dalla dirigenza rossonera che ha messo il suo nome sul tavolo in attesa di capire sviluppi di mercato e strategie del club.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nel loro ultimo video, hanno raccontato che Breel Embolo ha già un accordo con un club straniero ma ancora il giocatore non vuole dare il via libera. Con diverse squadre, anche blasonate come il Milan stesso, alla ricerca di un attaccante in queste ultime ore di mercato, il giocatore spera che si materializzi un'opportunità più allettante rispetto a quella che, evidentemente, ha messo per il momento in standby. Al Milan è stato proposto in diverse occasioni e i rossoneri si sono anche interessati ma per il momento lo tengono in lista come soluzione last minute.