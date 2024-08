Emerson Royal è il quarto terzino più costoso della storia del Milan: la classifica

Nella serata di ieri Emerson Royal si è presentato al pubblico di San Siro come nuovo giocatore del Milan senza però scendere in campo contro il Monza in occasione della partita del trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza. Il terzino brasiliano, inarrivo dal Tottenham, è stato pagato dalla società rossonera 15 milioni di euro, diventando il quarto giocatore più costoso nella storia del club per quel ruolo.

Sul gradino di mezzo del podio Theo Hernandez, mentre gli altri due sono giocatori che invece non hanno lasciato chissà che ricordo nei cuori dei tifosi del Milan, nonostante siano stati non tantissimo, ma comunque bene.

I TERZINI PIÙ COSTOSI AL MILAN: LA CLASSIFICA

1.⁠ ⁠Andrea Conti: da Atalanta per 24MLN.€

2.⁠ ⁠⁠Theo Hernandez: da Real Madrid per 22.6 MLN.€

3.⁠ ⁠⁠Diego Laxalt: da Genoa per 19MLN.€

4.⁠ ⁠⁠Emerson Royal: da Tottenham per 15MLN. €

4.⁠ ⁠Ricardo Rodriguez: da Wolfsburg per 15MLN. €

6.⁠ ⁠Gianluca Zambrotta: da Barcellona per 10.5MLN.€

7.⁠ ⁠⁠Serginho: da Sao Paulo per 8.9MLN.€

8.⁠ ⁠⁠Marek Jankulovski: da Udinese per 8.5MLN.€

8.⁠ ⁠Thomas Helveg: da Udinese per 8.5MLN.€

10.⁠ ⁠Kevin Costant: da Genoa per 8MLN.€