Empoli, non solo Vasquez: in chiusura dal Milan anche Colombo

Dopo Devis Vasquez, l'Empoli sta chiudendo un'altra operazione con il Milan in questo calciomercato. Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio prima e poi anche da SkySport 24, il club toscano sarebbe ad un passo dal regalare a Roberto D'Aversa anche Lorenzo Colombo.

L'intenzione della dirigenza azzurra è quella di trovare la quadra definitiva con il Diavolo per questo weekend così da far arrivare il prima possibile in ritiro l'attaccante classe 2002.

Oltre a Lorenzo Colombo, l'Empoli starebbe chiudendo anche per l'arrivo in prestito del difensore del Nizza Mattia Viti, in prestito l'anno scorso al Sassuolo e per il quale si tratterebbe essere di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia degli azzurri fra il 2017 ed il 2022.